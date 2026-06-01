В Ингушетии задержан 15-летний подросток за драку с тремя пострадавшими

Пострадали трое жителей Экажево 15, 17 и 18 лет, у них колото-резаные ранения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Ингушетия по факту массовой драки, в которой травмы получили трое молодых людей, возбуждено уголовное дело. По информации регионального управления Следственного комитета, 15-летний житель республики был задержан.

Ему инкриминируют совершение преступлений сразу по двум статьям Уголовного кодекса: хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух или более лиц (ст. 111 УК РФ).

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании для несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подростку будет официально предъявлено обвинение.

Инцидент произошёл 30 мая в селении Экажево. Группа злоумышленников, вооружившись холодным оружием, устроила потасовку, в результате которой пострадали местные жители в возрасте 15, 17 и 18 лет. У всех пострадавших зафиксированы колото-резаные ранения.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru