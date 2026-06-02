Огромная каменная глыба чуть не раздавила мужчину под горой Кольцо в Кисловодске

Огромный каменный валун скатился с горы Кольцо в Кисловодске и чуть не задавил мужчину. Видео происшествия опубликовал у себя в соцсетях глава города-курорта Евгений Моисеев. По его словам, чудом обошлось без пострадавших – парень буквально в последний момент сумел отскочить.
Место, где произошло ЧП – популярная у туристов аллея под горой Кольцо, где идет бойкая торговля сувенирами, стоят ларьки и всегда многолюдно.
На месте сейчас работают специалисты – оценивают, насколько опасная сложилась ситуация.
Между тем, похожий инцидент случился на горе Кольцо весной 2012 года. Отколовшаяся от скалы глыба убила на месте 25-летнего парня, который фотографировался там вместе с девушкой. Причем, после инцидента выяснилось, что это третий обвал скальной породы за неделю.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru