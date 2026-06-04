Виктория Соколюк назначена врип главы Невинномысска

Виктория Соколюк назначена врио главы Невинномысска. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН/администрация Невинномысска

С 4 июня временно исполняющей полномочия главы Невинномысска назначена Виктория Соколюк. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Соколюк будет руководить городом до избрания нового главы Невинномысска и его официального вступления в должность. Это решение принято после ухода с поста Михаила Миненкова, который возглавлял промышленную столицу края на протяжении десяти лет. О своем решении покинуть должность он ранее сообщил в социальных сетях, а затем подтвердил информацию журналистам.

Согласно постановлению губернатора №322, Виктория Соколюк назначена временно исполняющей полномочия главы города с 4 июня 2026 года.

С 2016 года она занимала должность первого заместителя главы Невинномысска. До этого работала в органах местного самоуправления Ставрополя и Михайловска, а также проходила государственную гражданскую службу в краевом министерстве здравоохранения.

Виктория Соколюк родилась в Ставрополе 24 февраля 1972 года. В 1994 году окончила Ставропольский политехнический институт по специальности, связанной с электроэнергетическими системами и сетями. Позже, в 2008 году, прошла профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Свою трудовую деятельность она начала в квартирно-эксплуатационном отделе воинской части в Ставрополе, затем работала в военном комиссариате Ленинского района краевой столицы и коммерческих организациях. На муниципальную службу пришла в 2005 году, а в октябре 2016 года перешла в администрацию Невинномысска. Уже через несколько месяцев Соколюк была назначена первым заместителем главы города.

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