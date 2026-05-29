Михаила Миненкова сменит Виктория Соколюк. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН/администрация Невинномысска

Михаил Миненков, 10 лет руководивший Невинномысском, покидает свой пост. Об этом он сначала в завуалированной манере сообщил в соцсетях, а затем подтвердил во время общения с журналистами.

Имя преемника уже названо. По закону, в таких ситуациях до официального избрания нового главы временно исполнять его обязанности должен первый заместитель. Пока что руководитель Невинномысском будет Виктория Эдуардовна Соколюк.

Она родилась 24 февраля 1972 года в Ставрополе. В 1994 году окончила Ставропольский политехнический институт по «Электроэнергетические системы и сети». В 2008 году прошла переподготовку в Северо-Кавказской академии госслужбы по программе «Государственное и муниципальное управление».

Первым ее местом работы в 1994 году стал квартирно-эксплуатационный отдел тыла войсковой части 2453 в краевой столице. Там она трудилась инженером 1 категории.

С 1995 по 1997 год Викторию Соколюк работала в военном комиссариате Ленинского района Ставрополя, затем в коммерческих компаниях. После чего в мае 1999 года перешла на работу горводоканал, откуда уволилась через полгода, чтобы устроиться в автоцентр по продаже грузовых автомобилей и спецтехники.

С 2003 по 2005 год работа в Земельной палате Ставрополя.

С мае 2005 года поступила на муниципальную службу в комитет градостроительства администрации краевой столицы.

В июле 2013 года стала консультантом в горадминистрации.

С апреля по май 2014 года проходила государственную гражданскую службу в краевом минздраве.

Следующим ее местом работы стала администрация Михайловска, где она была управляющей делами, а затем первым замом ее главы.

В октября 2016 года заняла пост ведущего специалист комитета по проведению конкурентных процедур администрации Невинномысска. Уже через месяца Виктория Соколюк была назначена первым замглавы горадминистрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я ушел! Спасибо вам!»: глава Невинномысска сделал неожиданное заявление

Герой России, мэр и автор крепких выражений: чем известен глава Невинномысска Михаил Миненков