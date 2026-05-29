Михаил Анатольевич Миненков. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей мэра Невинномысска

Обновлено. Михаил Миненков официально прокомментировал «Комсомолке» свое решение.

Мэр Невинномысска Михаил Миненков удивил всех публикацией в соцсетях: «Я ушел! Спасибо большое Вам! 26 лет… » Подписчики стали гадать, что это за дата. «КП-Северный Кавказ» публикует биографию Михаила Миненкова и рассказывает, чем он известен.

Биография мэра Невинномысска Михаила Миненкова

Михаил Анатольевич Миненков родился 25 июля 1977 года в Алейске (Алтайский край).

В 1994 году окончил Екатеринбургское суворовское военное училище, а в 1998-м – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище по специальности «Эксплуатация бронетанковой и автомобильной техники», после чего стал командовать разведывательным взводом 247-го гвардейского парашютно-десантного полка.

С августа 1999 года принимал участие в боевых действиях в Дагестане. В октябре этого же года его группа эвакуировала спецназовцев из окружения. Миненков получил тяжелое ранение. Врачи сохранили бойцу жизнь, но ногу спасти не смогли. Несмотря на это, он вернулся на службу.

В январе 2000 года Михаилу Миненкову было присвоено звание «Герой Российской Федерации». Среди его многочисленных наград также есть медаль «За отвагу».

После ухода в запас в 2006 год занялся коммерцией.

В это время уже параллельно развивалась политическая карьера Миненкова. В 2004 году он стал депутатом Ставропольской городской думы, дважды переизбирался.

В 2014 году несколько месяцев проработал первым заместителем главы администрации Михайловска, затем возглавил город.

В 2016 году перешел на пост первого заместителя главы администрации Невинномысска и вскоре стал его мэром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Миненков призвал не превращать Невинномысск в «обоссанный Марсель»

«Мужик обязан пахать, женщина – рожать»: мэр Невинномысска назвал формулу идеальной семьи

«Патриотизм – это когда ты Родине должен, а Родина тебе ничего не должна»: глава Невинномысска призвал рожать, не думая о деньгах