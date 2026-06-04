Всероссийский фестиваль военных оркестров пройдёт с 9 по 14 июня на Ставрополье

В фестивале примут участие военные оркестры из Москвы, Грозного, Санкт-Петербурга, Калуги, Ростова-на-Дону и ряда других городов России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 9 по 14 июня в городах Кавказских Минеральных Вод состоится масштабное событие — Всероссийский смотр-конкурс и фестиваль военных оркестров Росгвардии под названием «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!». Как сообщили в краевом управлении по информационной политике, мероприятие объединит коллективы из разных уголков страны.

В фестивале примут участие военные оркестры из Москвы, Грозного, Санкт-Петербурга, Калуги, Ростова-на-Дону и ряда других городов России.

Жителей и гостей курортного региона ожидает насыщенная программа: более 80 концертов, парадов и шествий пройдут сразу на нескольких площадках. Выступления музыкантов можно будет увидеть в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Лермонтове, а также в станице Ессентукской.

Особое место в программе займет уникальный исторический проект, который впервые в России будет реализован в национальном парке Кисловодска. В рамках фестиваля там организуют «Исторический музыкальный маршрут». В живописных уголках парка развернутся тематические площадки, посвященные различным эпохам российской истории. Участники маршрута смогут не только познакомиться с прошлым страны, но и услышать живое звучание военных духовых оркестров, которые будут сопровождать их на всем пути, воплощая богатое музыкальное наследие.

Напомним, ранее сообщалось, что оркестр 47 суворовцев даст бесплатный концерт в центре Кисловодска. На площади перед Нарзанной галереей выступят музыканты Московского военно-музыкального училища.

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