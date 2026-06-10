Минобрнауки Дагестана высказалось о скандале с выпускницами на ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА.

Скандал вокруг проведения ЕГЭ по математике в Дагестане получил официальный комментарий регионального Минобрнауки. Поводом стали жалобы выпускниц из Махачкалы, заявивших, что перед экзаменом им пришлось снять элементы нижнего белья из-за срабатывания рамки металлоискателя.

По словам школьниц и их родителей, проблемы возникли при входе в пункт проведения экзамена. Несколько девушек не могли пройти через рамку, которая продолжала подавать сигнал. Выпускницы утверждали, что запрещенных предметов при себе не имели и предлагали провести дополнительную проверку ручным металлодетектором.

После публикаций в СМИ и социальных сетях минобрнауки Дагестана выпустило официальный комментарий. В ведомстве рассказали, что все процедуры проходили в рамках действующего регламента проведения государственной итоговой аттестации.

«Присутствие руководителя ведомства в ППЭ связано с осуществлением контроля за соблюдением установленного порядка проведения экзамена как председателя Государственной экзаменационной комиссии Республики Дагестан», – сообщили в министерстве.

Там также заявили, что металлоискатели настроены таким образом, чтобы реагировать на мобильные телефоны и электронные устройства, а не на незначительные металлические элементы одежды.

В министерстве добавили, что сотрудники пунктов проведения экзаменов не имеют права проводить личный досмотр участников. При этом, если выпускник отказывается устранить причину срабатывания рамки, может быть составлен акт о недопуске к экзамену.

Ведомство отрицает какое-либо давление на школьниц и настаивает, что организаторы действовали корректно и в соответствии с установленными правилами.

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