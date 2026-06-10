Пассажирский автобус сгорел на трассе в Дагестане

В результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по республике.

В Хасавюртовском районе Дагестана на федеральной трассе Р-217 произошло возгорание пассажирского автобуса. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по республике, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших.

Сообщение о пожаре поступило в 16:30 по московскому времени. Первые пожарные расчёты прибыли на место уже через девять минут, в 16:39 мск. Работы по тушению продолжались до 17:25 мск, когда огонь был полностью ликвидирован.

Тем временем пресс-служба прокуратуры Дагестана заявила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки, направленной на установление всех причин и обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане возбудили уголовное дело после гибели ребенка в надувном бассейне. Тело мальчика нашли во дворе частного дома в селе Тарумовка.

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