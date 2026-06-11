Ессентучане разбирают завалы на месте сгоревшей Свято-Никольской церкви. Фото: соцсети Владимира Крутникова

В Ессентуках после пожара в Свято-Никольской церкви местные жители начали разбирать завалы на месте трагедии. Видео с места работ опубликовал мэр а города Владимир Крутников.

На кадрах видно, как ессентучане вручную убирают последствия пожара: собирают обгоревшие доски и балки, складывают мусор в мешки и выносят его с территории храма. Вместе с горожанами на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Пожар в Свято-Никольской церкви на улице Оборонной произошел утром 11 июня. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. К тушению привлекли восемь пожарных расчетов, а также дополнительные силы из других городов Кавминвод.

Огонь удалось локализовать, погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали 54 человека и 14 единиц техники.

Свято-Никольский храм считается одной из главных исторических достопримечательностей курорта. Деревянную церковь святителя Николая Чудотворца построили казаки по проекту братьев Бернардацци в 1826 году. В этом году святыня отметила 200-летие.

В Пятигорской и Черкесской епархии произошедшее назвали трагедией для города. Там сообщили, что уникальный храм, который за всю свою историю никогда не закрывался, полностью выгорел.

«Богослужебная жизнь на святом месте не прекратится. Богослужения продолжатся в уцелевшем крестильном храме, а в дальнейшем необходимо и очень важно возрождение святыни», – поделились в епархии.

Причины пожара сейчас устанавливаются. Проверку по факту возгорания организовала прокуратура Ессентуков.

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