Владикавказ примет Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Фестиваль пройдёт с 6 по 12 июля. Фото: официальная страница Дома Вахтангова в соцсетях.

Владикавказ примет третий Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Как сообщил в своих соцсетях глава Северной Осетии Сергей Меняйло, это одно из главных культурных событий республики.

По его словам, фестиваль пройдёт с 6 по 12 июля. Жители и гости республики смогут насладиться уличными постановками, увидеть спектакли театров из Ярославля, Москвы, Майкопа и Йошкар-Олы, поучаствовать в карнавальном шествии «Принцесса Турандот», посетить большой концерт на площади Свободы, а также национально-культурные общества. «Будут и бесплатные лекции от ведущих театральных экспертов в Арт-кафе Дома Вахтангова», – рассказал глава республики.

Сергей Меняйло сообщил также, что фестиваль не просто подарит зрителям яркие впечатления, но и откроет двери в мир театра. Он пригласил всех присоединиться к празднику искусства.

Напомним, ранее сообщалось, что скульптуру Эскулапа в Ессентуках признали объектом культурного наследия. Она украшает входную группу грязелечебницы на улице Семашко в центре города-курорта.

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