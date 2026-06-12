Владикавказ примет Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Владикавказ примет третий Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Как сообщил в своих соцсетях глава Северной Осетии Сергей Меняйло, это одно из главных культурных событий республики.
По его словам, фестиваль пройдёт с 6 по 12 июля. Жители и гости республики смогут насладиться уличными постановками, увидеть спектакли театров из Ярославля, Москвы, Майкопа и Йошкар-Олы, поучаствовать в карнавальном шествии «Принцесса Турандот», посетить большой концерт на площади Свободы, а также национально-культурные общества. «Будут и бесплатные лекции от ведущих театральных экспертов в Арт-кафе Дома Вахтангова», – рассказал глава республики.
Сергей Меняйло сообщил также, что фестиваль не просто подарит зрителям яркие впечатления, но и откроет двери в мир театра. Он пригласил всех присоединиться к празднику искусства.
Напомним, ранее сообщалось, что скульптуру Эскулапа в Ессентуках признали объектом культурного наследия. Она украшает входную группу грязелечебницы на улице Семашко в центре города-курорта.
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