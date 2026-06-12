В Дагестане ищут утонувшего в Тереке подростка

В Тереке утонул подросток. Фото: Кизлярский информационный центр

В Дагестане прочесывают реку в поисках утонувшего мальчика. Днем 12 июня в Кизляре поступило сообщение о том, что по улице Набережная в Кизляре унесло человека. Сообщалось, что очевидцы заметили, как 14-летний подросток прыгнул в Терек. Вероятно, что-то пошло не так – школьник махал руками из воды и не смог выплыть.

«Вызов передан всем соответствующим службам», – рассказали корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в администрации Кизляра.

Сейчас волонтеры проводят поиски. Десятки молодых людей прочесывают дно реки в поисках пропавшего. Спасатели МЧС тем временем перекрывают речное течение. В местной администрации также напоминают, что в городском канале реки Терек купание запрещено.

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