В Буденновске вспоминают погибших при нападении банды Басаева в 1995 году

Фото: социальные сети Дмитрия Богданова

В Буденновске на Ставрополье вспоминают тех, кто погиб при нападении террористов из банды Шамиля Басаева. 14 июня 1995 года начался отсчет пяти страшных дней, во время которых боевики убили 129 человек, еще 415 получили ранения. Про те ужасные события не раз писала «Комсомольская правда».

Сегодня в городе прошли памятные мероприятия. Началось все с поминальных панихид у здания ОМВД и у стелы в честь военнослужащих 487-го вертолетного полка. Затем на Аллее памяти прошел траурный митинг.

Памятные мероприятия продолжились богослужением в церкви Казанской иконы Божией матери. После него по улицам прошел крестный ход, повторяющий путь, которым 31 год назад террористы вели заложников к районной больнице. Завершили день Божественной литургией у часовни иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость».

«Прошли десятилетия, но боль тех дней не уходит. Мы храним память о невинных жертвах, о мужестве тех, кто спасал людей, и о стойкости жителей Будённовска, переживших это страшное испытание», – пишет глава Буденновского округа Дмитрий Богданов.

Ранее стало известно, что накануне 31 годовщины теракта в Буденновске на 80-ом году жизни скончался Александр Гусев – бывший командир Группы «А», освобождавшей городов от террористов. Генерал-лейтенант оставил яркий след в истории российских спецслужб.

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