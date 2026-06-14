ЕГЭ по трем предметам на 100 баллов сдали 27 выпускников на Ставрополье

27 выпускников стали стобалльниками на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье 27 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов! Днем 14 июня стали известны результаты экзаменов по химии, литературе и истории. Пять школьников-стобалльников оказались из Пятигорска и Предгорного округа. Откуда остальные – краевой минобр не уточняет.

«Химию сдавали 1984 человека, из них 100 баллов набрали 15 человек. Литературу сдавали 450 человек, из них 100 баллов получили 10 человек. Историю сдавали 1751 человек, из них 100 баллов набрали два человека», – сообщили в министерстве образования Ставропольского края.

Также в этом году увеличилось количество выпускников, набравших больше 80 баллов по химии, истории и литературе. И это еще не конец. После 18 июня появятся результаты ЕГЭ по русскому языку. Также уточнят данные по другим экзаменам.