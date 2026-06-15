Найденный на остановке пакет в станице Ессентукской не представляет угрозы

Сигнал о бесхозном пакете, обнаруженном на остановке, проверен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

15 июня полиция, спасатели, медики станицы Ессентукской в Предгорном МО были подняты по тревоге. На пульт 112 поступил сигнал о подозрительном пакете, оставленном на остановке «Райисполком». К месту оперативно выдвинулись экстренные службы. Они обследовали бесхозный пакет, он не представляет опасности.

«Друзья, сигнал, поступивший в ЕДДС о бесхозном пакете, обнаруженном на остановке в станице Ессентукской, проверен. Предмет угрозы не представляет», - рассказал глава Предгорья Николай Бондаренко.

Он поблагодарил экстренные службы за оперативность. Особые слова глава муниципалитета адресовал людям, которые не прошли мимо и подняли тревогу.

«Отдельное спасибо жителям за бдительность - именно с таких неравнодушных звонков начинается настоящая безопасность», - сообщил Николай Бондаренко в своих соцсетях.

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