В Ингушетии проведут проверку после видео с кормлением медвежонка никотином

Мужчинам было очень весело при виде голодного медвежонка. Фото: стоп-кадр видео из сети.

Прокуратура Ингушетии организовала проверку на предмет жестокого обращения с животным после публикации в соцсетях видео с кормлением медвежонка, предположительно, никотиносодержащим веществом. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона. Отмечается, что будет дана правовая оценка соблюдению требований закона об ответственном обращении с животными.

Напомним, видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят голодного медвежонка непонятным веществом и смеются над его реакцией, появился накануне в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей интернета. Медвежонок из частного зоопарка выглядит худым и голодным, и, по всей видимости, вынужден побираться среди гостей турбазы. Мужчины со смехом дают ему попробовать неизвестное вещество и тут же снимают на свои телефоны реакцию малыша.

Бородачи в Ингушетии накормили ручного медвежонка запрещенными веществами

Если это действительно запрещенное никотиносодержащее вещество, то оно и на людей действует пагубно и непредсказуемо, а тем более вредно для такого истощенного малыша. Даже малая доза может вызвать у него проблемы с нервной системой, желудком и сердцем.

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