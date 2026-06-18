Почти 50 млн рублей направят в Дагестане в этом году на защиту лесов от пожаров

Особое внимание уделяется профилактической работе и оперативному выявлению очагов возгораний. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В текущем году на мероприятия по охране лесов от пожаров в Дагестане будет направлено почти 46 миллионов рублей, из которых около 39,5 млн рублей поступят из федерального бюджета, а более шесть миллионов рублей – из республиканского.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, подготовка к пожароопасному сезону была организована заблаговременно: утверждены планы тушения, создан оперативный штаб, проведены учения с подразделениями МЧС РФ и налажено регулярное патрулирование земель лесного фонда.

Особое внимание уделяется профилактической работе и быстрому выявлению возгораний. По данным комитета по лесному хозяйству Дагестана, на июнь текущего года пожаров на землях лесного фонда в республике не зарегистрировано.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье с 1 июля введут особый противопожарный режим. С начала года в крае уже зарегистрировали 410 ландшафтных пожаров.

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