На Ставрополье с 1 июля введут особый противопожарный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ставрополья готовятся к пику пожароопасного сезона. По данным МЧС, с начала 2026 года на территории края зарегистрировано 410 ландшафтных пожаров. Больше всего возгораний произошло в Предгорном и Шпаковском округах.

Пожароопасный сезон в крае действует с 1 апреля, а с 1 июля по 30 сентября планируется введение особого противопожарного режима. До этого времени муниципалитеты должны закончить все профилактические мероприятия. Около 50 населенных пунктах находятся в зоне особого внимания из-за опасностей пожаров.

«Главам территорий надо уделить особое внимание уборке сухостоя и обновлению минерализованных полос. Они созданы везде, у каждого населенного пункта. Оцените их состояние. Возможно, после сильных осадков, надо их привести в порядок. Прошу отнестись максимально серьезно, впереди самый опасный в плане пожаров сезон», – прокомментировал губернатор Владимир Владимиров.

Муниципалитетам после заседания порекомендовали усилить патрулирование территорий, чаще мониторить обстановку, а также информировать жителей о требованиях противопожарного сезона.

Ранее на Ставрополье пожар уничтожил 200-летний храм. Уникальная деревянная Свято-Никольская церковь, построенная в 1826 году, сгорела дотла. За 200 лет она видела многое: надежду и отчаяние, горе и радость. Власти уже пообещали восстановить здание и сохранить исторический облик.

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