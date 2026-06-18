На Ставрополье за неделю подорожали все виды топлива

Все виды топлива подорожали на Ставрополье за неделю Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье за неделю с 9 по 15 июня 2026 года выросли цены на все виды автомобильного топлива. Данные приводит Северо-Кавказстат.

Средняя стоимость автомобильного бензина всех марок в регионе за неделю увеличилась на 0,04%. Сейчас она составляет 69,45 рубля за литр. Больше всего выросла цена на бензин марки АИ-98 и выше – на 0,25%. Сейчас средняя цена на него составляет 97,09 рубля за литр.

Средняя цена на дизельное топливо выросла на 0,08% и на этой недели составляет 76,19 рубля. Цена на бензин АИ-92 увеличилась на 0.04% и теперь продается за 65,26 рубля за литр, а стоимость АИ-95 выросла на 0,03% до 71,77 рубля за литр.

Тем временем на Ставрополье второй день не прекращается топливный ажиотаж, который привел к опустошению АЗС. Заправщики недоумевают: бензин есть, его постоянно привозят. Но напуганные сообщениям в сети люди скапливают очереди у заправок. Впрочем, кто-то относится к ситуации с юмором.

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