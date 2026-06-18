Мэр Пятигорска прокомментировал ситуацию с наличием топлива в городе

Мэр Пятигорска прокомментировал ситуацию с топливом в городе Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сохраняется напряженная обстановка с топливом. Спрос на бензин за последние дни вырос в несколько раз, что привело к опустевшим АЗС. Власти говорят, что дефицита нет. На самих заправках тоже не понимают, почему люди массово скупают горючее.

В это время мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал об обстановке с топливом в городе. Бензин на заправочных станциях, по его словам, присутствует, однако его доступность зависит от конкретной марки. На некоторых АЗС могут быть не все виды горючего. Тем не менее дефицитные позиции активно подвозят поставщики.

«Что говорят представители сетей. Спрос на топливо за последние дни вырос в несколько раз. В зависимости от дефицита, спроса, подвоза и так далее ситуация по маркам топлива меняется», – заявил Дмитрий Ворошилов.

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