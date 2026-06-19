Кисловодский нацпарк стал самым посещаемым в России весной 2026 года Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Национальный парк «Кисловодский» возглавил рейтинг посещаемости среди всех заповедных зон России по итогам весны 2026 года. С марта по май включительно его посетили более 1,24 миллиона человек – это лучший показатель в стране, заявили в администрации ставропольского курорта.

Парк в этом году отмечает десятилетие с момента получения федерального статуса особо охраняемой природной территории. При этом его история как рукотворного парка насчитывает больше двух веков – сейчас его площадь превышает 900 гектаров, а в год сюда приезжают около пяти миллионов гостей.

«Для Кисловодска этот результат подтверждение того, что Национальный парк остаётся одной из главных точек притяжения курорта и одной из самых узнаваемых природных территорий страны», – прокомментировал мэр города Евгений Моисеев.

По данным администрации, большинство туристов, приезжая в Кисловодск, обязательно хоть раз прогуляются по парку. В планах городских властей – развивать инфраструктуру, чтобы удержать высокое положение.

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