Годовалый ребенок и отец с коляской пропали в Ставрополе

В Ставрополе разыскивают пропавших годовалую девочку и ее отца. Они пропали днем ранее, 18 июня 2026 года.
Приметы ребенка:
Ева Скидан, 2024 года рождения. Рост 80 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.
Одежда: светлый костюм, синие босоножки, белая панамка.
Приметы мужчины:
Антон Скидан, 1988 года рождения. Рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Одежда: светлая рубашка с принтом, светлые шорты, кроссовки.
С собой: фиолетовая коляска.
«На поиски ребенка и мужчины ориентирован личный состав полиции краевого центра – наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции», – комментируют в МВД города Ставрополя.
Правоохранители обратились к жителям и гостям краевой столицы с просьбой сообщить о любой известной информации о без вести пропавших в отдел полиции №1 по адресу: город Ставрополь, улица Лермонтова 191а телефон 02 (102, 112 с мобильного).