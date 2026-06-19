Годовалый ребенок и отец с коляской пропали в Ставрополе

Фото: МВД по городу Ставрополя

В Ставрополе разыскивают пропавших годовалую девочку и ее отца. Они пропали днем ранее, 18 июня 2026 года.

Приметы ребенка:

Ева Скидан, 2024 года рождения. Рост 80 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Одежда: светлый костюм, синие босоножки, белая панамка.

Приметы мужчины:

Антон Скидан, 1988 года рождения. Рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Одежда: светлая рубашка с принтом, светлые шорты, кроссовки.

С собой: фиолетовая коляска.

«На поиски ребенка и мужчины ориентирован личный состав полиции краевого центра – наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции», – комментируют в МВД города Ставрополя.

Правоохранители обратились к жителям и гостям краевой столицы с просьбой сообщить о любой известной информации о без вести пропавших в отдел полиции №1 по адресу: город Ставрополь, улица Лермонтова 191а телефон 02 (102, 112 с мобильного).