Ранее пропавшие в Ставрополе мужчина с годовалой девочкой нашлись живыми

Сотрудники МВД Ставрополья вместе с волонтёрами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» установили местонахождение 38-летнего мужчины и девочки возрастом 1 год 8 месяцев. Напомним, их искали с 18 июня.
Как рассказали в полиции города Ставрополя, на поиски ребенка и мужчины тогда был ориентирован личный состав полиции краевого центра – наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции.
Сегодня в управлении МВД по Ставрополю сообщили, что здоровью и жизни мужчины и малышки ничего не угрожает. О том, где они находились все это время, не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что в станице Ессентукой Предгорного района Ставрополья случайный прохожий спас тонущего в реке 10-летнего мальчика. Пока очевидцы звонили в службу спасения, он бросился в воду и вытащил ребенка на берег.
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