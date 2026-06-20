Ранее пропавшие в Ставрополе мужчина с годовалой девочкой нашлись живыми

Здоровью и жизни мужчины и малышки ничего не угрожает. Фото: пост со страницы ПСО "Лиза Алерт".

Сотрудники МВД Ставрополья вместе с волонтёрами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» установили местонахождение 38-летнего мужчины и девочки возрастом 1 год 8 месяцев. Напомним, их искали с 18 июня.

Как рассказали в полиции города Ставрополя, на поиски ребенка и мужчины тогда был ориентирован личный состав полиции краевого центра – наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции.

Сегодня в управлении МВД по Ставрополю сообщили, что здоровью и жизни мужчины и малышки ничего не угрожает. О том, где они находились все это время, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в станице Ессентукой Предгорного района Ставрополья случайный прохожий спас тонущего в реке 10-летнего мальчика. Пока очевидцы звонили в службу спасения, он бросился в воду и вытащил ребенка на берег.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru