В Кузбассе возбудили уголовное дело после смерти девятилетней девочки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 16 июня 2026 года утонула девятилетняя девочка. Трагедия случилась в реке Иня Промышленного округа. Как сообщили коллеги из издания VSE42.Ru, в региональном следкоме по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«По предварительным данным, малолетняя потерпевшая отправилась вместе с подругой купаться на необорудованный для отдыха и купания берег реки Иня, где зашла в воду и на поверхность не вынырнула», – рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Тело ребенка нашли под водой и подняли на поверхность. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

Одновременно с этим в Ингушетии пятый день продолжаются поиски восьмилетнего Хизира Дербичева, которого унесло течение реки Сунжа. Мальчик бросился спасать тонущего друга и исчез под водой. С тех пор его не видели. Шесть тысяч человек не прекращают поиски ребенка, помогают в работе дроны и водолазы. Реку перекрывают, чтобы было легче прочесывать дно бурной реки.

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