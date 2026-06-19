Тело унесенного течением реки 15-летнего подростка обнаружили спасатели в КЧР

Тело подростка было обнаружено в двух километрах от места происшествия. Фото: стоп-кадр видео МЧС по КЧР.

Спасатели Карачаево-Черкесии нашли тело унесенного течением реки в Зеленчукском районе республики подростка. Напомним, ранее сообщалось, что на реке Маруха вблизи станицы Кардоникская при купании 15-летнего подростка унесло бурным течением.

Группировка МЧС сразу же выдвинулась на обследование русла рек и прилегающих берегов.

«Тело подростка было обнаружено в ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим проведение поисковых работ в Карачаевском районе приостановлено.

Напомним, в этот же день на реке Учкулан в в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с двумя туристами из Москвы. При сплаве по водоёму произошло опрокидывание катамарана, один мужчина выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки.

Поиски утонувшего в реке 15-летнего подростка в Карачаево-Черкесии

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