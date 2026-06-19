Движение на участке автомобильной дороги Воротники - Бесленей ограничили из-за размыва дорожного полотна. Фото: стоп-кадр видео МВД по КЧР.

Движение на участке автомобильной дороги Воротники – Бесленей в Хабезском районе Карачаево-Черкесии ограничили из-за размыва дорожного полотна. Об этом сообщает МВД по республике в своих соцсетях.

«Внимание водителям! На автодороге «Воротники-Бесленей», на 14-м километре+800 метров, введено временное ограничение движения. Причиной стало разрушение дорожного полотна из-за прорыва пруда. Просим учитывать эту информацию при планировании поездки», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карачаевском районе республики на реке Учкулан перевернулся катамаран с туристами из Москвы. Двое мужчин оказались в воде, один из них выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки. Его ищут.

В Карачаево-Черкесии после мощного ливня размыло дорогу

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru