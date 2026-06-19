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НовостиПроисшествия19 июня 2026 20:33

Семь населенных пунктов остались без света на Ставрополье из-за аварии на сетях

Бригада выехала, ведутся работы по восстановлению электроэнергии
Татьяна ГУЩИНА
В связи с аварийной ситуацией произошло частичное отключение электроэнергии.

В связи с аварийной ситуацией произошло частичное отключение электроэнергии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители семи населенных пунктов остались без электроэнергии из-за аварийной ситуации на сетях после ливня. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

По его словам, в связи с аварийной ситуацией произошло частичное отключение электроэнергии в населенных пунктах: поселок Нежинский, поселок Мирный, поселок Горный, станицы Суворовская, Боргустанская, Ессентукская, село Новоблагодарное.

«Бригада выехала, ведутся работы. О сроках восстановления сообщу дополнительно», – сообщил подписчикам в своих соцсетях глава округа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии после ливня с градом и ураганного ветра днем 19 июня были повреждены дома, вырваны деревья, затопило села. Спасатели ликвидируют последствия, пострадавших нет, эвакуация населения не потребовалась.

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