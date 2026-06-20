Народным голосованием в Ставрополе выбрали место для обустройства в 2027 году

Первое место занял сквер по улице Бабушкина в районе школы №41. Фото: соцсети главы Ставрополя

Около 105 тысяч жителей Ставрополя приняли участие в народном голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2027 год. По его итогам первое место занял сквер по улице Бабушкина в районе школы №41.

Как сообщил в своих соцсетях глава Ставрополя Иван Ульянченко, свои голоса за него отдали 45 168 человек. «Вместе мы выбрали еще одно уютное место отдыха, которое станет привлекательнее и комфортнее», – написал он в своих соцсетях.

Сейчас администрация начала готовить необходимую документацию для того, чтобы в следующем году провести работы по благоустройству сквера, выбранного большинством голосов горожан.

Напомним, ранее сообщалось, что Кисловодский нацпарк стал самым посещаемым в России весной 2026 года. За март, апрель и май здесь побывали более 1,24 млн человек.

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