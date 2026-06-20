В Карачаево-Черкесии с утра возобновили поиски упавшего в горную реку туриста

Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки. Второго мужчину унесло вниз по течению. Фото: МЧС по КЧР

Работы по поиску туриста, пропавшего после сплава по горной реке в Карачаевском районе КЧР возобновлены с утра. Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, участники поисковой операции рассредоточены по участкам, проводится обследование береговой линии и русла реки.

«Сегодня участники группировки расширили зону поисков и обследуют участок от населенного пункта Каменомост до Усть-Джегуты», - говорится в сообщении ведомства.

Всего в поисках задействованы 97 человек, 23 единицы техники.

Напомним, что накануне при сплаве по реке Учкулан произошло опрокидывание катамарана с двумя туристами из Москвы. Один мужчина выплыл самостоятельно, второго ищут. Согласно данным сотрудников СКР, туристы не регистрировали свое пребывание и планы о сплаве по реке в ГУ МЧС России по КЧР. Специализированных инструкторов по сплаву туристическая группа также не привлекала.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru