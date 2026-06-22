Следовавший из Гюмри в Москву самолет успешно сел в Махачкале

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Самолет, следовавший из Гюмри в Москву, успешно сел на запасной аэродром в Махачкале. Сообщается, что борт совершил посадку вне планового маршрута. По предварительным данным, пострадавших нет.
«На данный момент специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, самолет, вылетевший из Армении в Россию, подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном около 12:35. В аэропорту судно ждали экстренные службы.
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