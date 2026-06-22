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НовостиПроисшествия22 июня 2026 11:02

На Комсомольском пруду в Ставрополе едва не утонул 14-летний подросток

Школьника достали из воды спасатели
Анастасия МАНУЙЛОВА
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе на Комсомольском пруду едва не утонул 14-летний подросток. Это второе происшествие за последнюю неделю. Спасатели оказались рядом и достали школьника из воды. После спасения его передали врачам, которые оказали помощь и отправили его на амбулаторное лечение.

«Еще раз прошу горожан соблюдать правила безопасности на воде и внимательно следить за детьми во время отдыха у водоемов. В ближайшее время ожидается снижение температуры и дожди, поэтому особенно важно избегать переохлаждения», – говорит мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Днем 19 июня стало известно о первом таком происшествии в Ставрополе. На Комсомольском пруду из-за судороги чуть не утонул 14-летний парень. Это вовремя заметили матросы-спасатели, после чего оперативно вытащили школьника из водоема.

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