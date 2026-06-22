«Движение» – крупнейший девелоперский форум. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Сочи завершился VII Международный форум «Движение». В этом году крупнейшее событие отрасли недвижимости в России и второе по значимости в мире (после MIPIM) объединило более 5000 девелоперов, банкиров, производителей стройматериалов, представителей бизнеса и риелторов, а также свыше 300 спикеров.

Одним из генеральных партнеров мероприятия стала Группа компаний «ЮгСтройИнвест», которую на церемонии открытия назвали «отличником продаж страны». Так высказался основатель Форума Илья Пискулин.

Ключевым событием деловой программы Форума стало пленарное заседание Минстроя России. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

По информации финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ на июнь 2026 года, соотношение распроданности к стройготовности у «ЮгСтройИнвеста» составляет 297%, т.е. втрое превышает темпы возведения объектов. За 23 года работы было сдано порядка 7,5 млн кв. м жилья, торговых и социальных объектов. На текущий момент компания занимает 3-е место по скорости строительства в стране и 8-е по объему текущего строительства по версии ЕРЗ.РФ.

Ключевым событием деловой программы Форума стало пленарное заседание Минстроя с участием банкиров и главы профсообществ, в рамках которого замруководителя администрации президента Максим Орешкин рассказал о мастер-планах как ключевом инструменте развития городов, отметив переход отрасли к интенсивному росту. В дискуссии участвовал и замминистра Никита Стасишин. Он высоко оценил представленную ведущими специалистами «ЮгСтройИнвест» модель работы. Она основана на ежедневном контроле выполнения планов. Генеральный директор Юрий Иванов последовательно внедряет эту дисциплину на всех уровнях, что, по мнению замминистра, заслуживает доверия покупателей.

Робот Петр вызывал живой интерес у публики всех возрастов. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Помимо этого представители застройщика участвовали в стратегических сессиях по адаптации к рынку и масштабированию, обменивались опытом с коллегами. Стенд компании работал все дни «Движения», привлекая внимание гостей.

Как отметили организаторы Форума, участие таких компаний, как «ЮгСтройИнвест», задает ориентиры для рынка, а признание на высоком уровне говорит о системности и качестве работы застройщика.

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