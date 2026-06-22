Следствие установит причины смерти найденного в реке мальчика в Ингушетии

Спасатели и волонтеры восемь дней прочесывали русло реки. Фото: стоп-кадр видео МЧС Росссии по РИ

Следственными органами СК России по Республике Ингушетия во взаимодействии с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Ингушетия и ГУ МЧС России по Чеченской Республике, а также волонтерами Ингушетии и соседних регионов завершены поисковые мероприятия по установлению местонахождения 8-летнего ребенка, которого 15 июня 2026 года унесло течением реки Сунжа в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии.

В результате совместной работы тело ребенка без признаков насильственной смерти обнаружено в реке в районе улицы Калиматова города Сунжи. Назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей и потерпевших.

Тело восьмилетнего мальчика нашли в Ингушетии

«В настоящее время в рамках ранее возбужденного уголовного дела следователями и следователями-криминалистами проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в СКР по республике Ингушетия.

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