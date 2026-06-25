В Дагестане мужчина погиб после перестрелки, второй в больнице

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Дагестана

Прокуратура в Дагестан поставила на контроль ход расследования уголовного дела о перестрелке в Махачкале, которая произошла 24 июня на территории бывшей школы в поселке Тарки.

«Между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел выстрелы из травматического пистолета в 21-летнего местного жителя, причинив ему огнестрельные ранения», – говорится в тексте сообщения надзорного органа.

В дальнейшем в ходе произошедшей перестрелки один из участников получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия, еще один мужчина с огнестрельными ранениями был доставлен в медицинское учреждение.

Одного из подозреваемых задержали. Второй находится в больнице на лечении.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

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