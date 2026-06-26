Мельницу Гулиева официально признали памятником архитектуры в Ставрополе

Фото: Управление СК по сохранению ОКН

Мельницу Гулиева официально признали памятником архитектуры регионального значения в Ставрополе. В реестр внесли сразу два объекта: основное здание 1908 года постройки и производственный корпус 1914 года.

«Включить выявленный объект культурного наследия «Мельница Баранова – Гулиева», расположенный по адресу: улица Апанасенковская, 12, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения», – сказано в приказе управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране ОКН.

Напомним, архитектором главного здания стал Григорий Кусков, а общая площадь ансамбля составляет более двух тысяч квадратных метров. Из-за нового статуса на объекте теперь запрещены любые строительные работы, кроме тех, что необходимы для сохранения исторического облика зданий.

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