Более 500 золотых медалей вручили выпускникам в Ставрополе

Фото: администрация города Ставрополь

Золотых медалистов наградили в Ставрополе 26 июня. Больше 500 выпускников получили награду «За особые успехи в обучении». Награждение провели в Ставропольском Дворце культуры и спорта.

«Поздравил вчерашних школьников и пожелал им найти свое призвание в жизни, оставаться такими же амбициозными, целеустремленными и активными. Уверен, что с такой молодежью будущее нашей страны в надежных руках!» – пишет мэр Ставрополя, Иван Ульянченко.

В этом году 2395 выпускников Ставрополья удостоились федеральных медалей «За особые успехи в учении». Всего же аттестат об основном общем образовании получили почти 31 тысяча девятиклассников. А завтра пройдет выдача аттестатов для более чем более чем 10,5 тысячи одиннадцатиклассников.

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