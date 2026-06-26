Мэр Пятигорска призвал горожан помочь в поисках унесённой рекой девушки

Необходимо проведение повторного обследования русла реки Подкумок в границах Пятигорска. Фото: МЧС по СК

В Пятигорске усилят поиски девушки, унесённой течением реки Подкумок в Ессентуках. Как сообщил в своих соцсетях мэр города Дмитрий Ворошилов, решение о повторном обследовании русла было принято после обращения к нему руководителя Следственного отдела по Ессентукам Игоря Стриженко.

Предыдущие поисковые мероприятия, проведённые спасателями вверх по течению до границ с Предгорным районом, не принесли результатов. Информация об обследовании территории Ессентуков отсутствует. Теперь фокус поисков сместился на участок реки в границах Пятигорска.

К операции, которая намечена на субботу, 27 июня, привлекут значительные силы: сотрудников МЧС, муниципальный спасательный отряд, казаков и добровольцев. Сбор волонтёров назначен на 9:00 мск в двух точках:

г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2 (перед зданием администрации);

станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108 (Дом культуры).

Район поиска будет разделён на сектора для более эффективной работы. Организаторы обеспечат участников транспортом (МБУ «САХ»), а также питанием и водой. К участию призывают преимущественно физически крепких мужчин. Требования к экипировке — плотная одежда, длинные рукава и сапоги.

Примечание: пропавшая была одета в чёрный слитный комбинезон (по типу лосин выше колен) и майку.

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