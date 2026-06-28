Жару и затяжную грозу пообещали ставропольцам с 28 июня

Зонтики станут верными спутниками жителей края в ближайшие дни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый летний месяц в свои последние дни решил как следует намочить ставропольцев. По данным краевого Гидрометцентра, как минимум в ближайшие три дня в регионе будут идти дожди, местами очень сильные в сочетании с грозой и градом.

В воскресенье, 28 июня, и в Ставрополе, и по краю ожидается усиление северного ветра до 15-18 м/с. Воздух прогреется до плюс 23-28 градусов.

Новая неделя начнется с потепления еще на пару градусов, ветер стихнет до 6-11 м/с.

Во вторник сохранится такая же температура, скорость ветра составит 12-14 м/с.

В ночные часы во все дни прогнозируется не ниже плюс 13-18, в Ставрополе – чуть прохладнее, плюс 13-16.

Один из обязательных атрибутов лета – отключение горячей воды. «КП-Северный Кавказ» публикует полный список адресов, где ее отключат в ближайшие две недели.