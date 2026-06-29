Кобра плюнула ядом в актера Романа Курцына на съемках фильма в Пятигорске. Фото: пресс-служба Евразии-кинофеста

Во время съемок фильма «Малыш-каратист» на Ставрополье известный актер и каскадер Роман Курцын решился на опасный эксперимент – впервые в истории кино поцеловал кобру. Все прошло не совсем по плану: змея не укусила артиста, но плюнула ядом.

Эпизод снимали в последний день работы над картиной. По словам Курцына, долгое время он вообще отказывался участвовать в таком трюке, признаваясь, что «еще хочет жить», но профессиональный азарт взял верх.

Перед съемками кобру специально привели в состояние готовности к нападению. Задача актера заключалась в том, чтобы успеть поцеловать ее в раздутый капюшон и мгновенно прижать к земле раньше, чем последует бросок.

«Этот трюк мы подготовили и выполнили впервые в истории кинематографа», – рассказал Роман Курцын на премьере фильма в Сочи.

В итоге кобра все же успела плюнуть ядом. Он попал актеру на руку. Курцыну пришлось вводить антидот, после чего у него поднялась температура. Несмотря на это, съемочная группа считает эксперимент удачным.

Теперь авторы фильма планируют заявить этот эпизод на премию Гильдии каскадеров сразу в двух номинациях – «трюк открытия» и «самый оригинальный трюк». Кроме того, они рассчитывают подать заявку на включение опасного номера в Книгу рекордов Гиннесса. Большая часть фильма снималась на Ставрополье – в Пятигорске, Приэльбрусье и других живописных местах Северного Кавказа.

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