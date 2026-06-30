Следствие раскрыло подробности убийства 12-летней девочки в Кемерове Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный комитет Кузбасса рассказал новые подробности расследования убийства 12-летней девочки в Кемерове. Обвинение предъявлено 54-летнему местному жителю. Об этом сообщили в издании VSE42.RU.

По версии следствия, мужчина встретил школьницу в районе кладбища в Кировском районе города. Там, как считают следователи, он совершил в отношении ребенка особо тяжкое преступление, после чего убил девочку, чтобы скрыть содеянное.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства. Уже проведены осмотры мест происшествий и обыск в доме обвиняемого, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, продолжаются допросы свидетелей.

Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу. Ранее сообщалось, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы в мае этого года. Расследование находится на контроле руководства следственного комитета России.

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