С 2027 года в Дагестане учителям повысят зарплату на 10%

Сегодня в республике работают почти 9,7 тысячи учителей математики, информатики, физики, химии и биологии. Фото: архив "КП"

С 2027 года в Республике Дагестан вводится новая мера поддержки для педагогов. Учителям физики, математики, информатики, биологии и химии, работающим в государственных школах, будет установлена ежемесячная стимулирующая выплата. Как сообщает пресс-служба правительства республики, размер надбавки составит 10% от должностного оклада и будет начисляться пропорционально учебной нагрузке.

На реализацию этой инициативы в региональном бюджете ежегодно планируется выделять около 300 млн рублей. Как отметили в пресс-службе правительства, данная мера направлена на повышение престижа профессии и решение проблемы кадрового дефицита в школах республики, где сегодня трудятся почти 9,7 тысячи учителей по данным предметам.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье 30 студентов-медиков проходят практику в Благодарненской больнице. За пять лет на базе больницы практику прошли 95 человек.

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