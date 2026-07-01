Второй беспилотник уничтожила ПВО у промзоны Буденновска утром 1 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй беспилотник сбили у промышленной зоны Буденновска утром 1 июля. Таким образом, с начала дня над Ставропольским краем ПВО уже уничтожила два вражеских БПЛА.

О новой атаке сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Сейчас на местах падения обломков работают профильные службы.

«Еще один беспилотник сбит на подлете к промзоне Буденновска. Пострадавших и разрушений нет. В местах падения обломков работают соответствующие службы», – сообщил Владимиров.

Первый беспилотник был уничтожен несколькими часами ранее также на подлете к промышленной зоне Буденновска. Режим беспилотной опасности в Ставропольском крае продолжает действовать. Его ввели еще в 16:35 30 июня. Жителей региона просят соблюдать осторожность и при возникновении экстренных ситуаций обращаться по номеру 112.

По данным Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 179 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, в том числе на Ставрополье.

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