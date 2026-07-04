Для тушения пожара в Ставрополе привлекли вертолет Ми-8

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Ставрополе продолжают тушить пожар на продовольственном складе лакокрасочных материалов. Площадь возгорания выросла до 3500 квадратных метров. Сейчас для тушения огня привлекли вертолет Ми-8.
В МЧС Ставрополья также сообщили, что в готовность приведена аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники.
Есть угроза распространения. С места пожара спасатели эвакуировали 150 человек. Причина ЧП – разгерметизация газового баллона. Рабочий склада получил травмы средней степени тяжести
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru