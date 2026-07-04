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НовостиПроисшествия4 июля 2026 12:49

Для тушения пожара в Ставрополе привлекли вертолет Ми-8

Также в готовность приведена аэромобильная группировка
Матрена ВАСИЛЕВСКАЯ
Для тушения пожара в Ставрополе привлекли вертолет Ми-8

Для тушения пожара в Ставрополе привлекли вертолет Ми-8

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе продолжают тушить пожар на продовольственном складе лакокрасочных материалов. Площадь возгорания выросла до 3500 квадратных метров. Сейчас для тушения огня привлекли вертолет Ми-8.

В МЧС Ставрополья также сообщили, что в готовность приведена аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники.

Есть угроза распространения. С места пожара спасатели эвакуировали 150 человек. Причина ЧП – разгерметизация газового баллона. Рабочий склада получил травмы средней степени тяжести

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