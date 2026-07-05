Пожар на площади пяти тысяч «квадратов» удалось ликвидировать в Ставрополе. Фото: ГУ МЧС России по СК

Открытое горение на складе в Ставрополе удалось ликвидировать только утром 5 июля. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС. Несмотря на это, работы на месте продолжаются – пожарные занимаются полной ликвидацией возгорания.

Напомним, пожар вспыхнул днем 4 июля на территории производственной базы. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация газового баллона в помещении, где хранились лакокрасочные материалы. Изначально площадь возгорания составляла около тысячи квадратных метров, однако вскоре огонь распространился до пяти тысяч.

К тушению привлекли более 160 сотрудников экстренных служб, 36 единиц техники и вертолет Ми-8. Во время пожара произошло частичное обрушение здания, а с опасной территории эвакуировали около 150 человек.

В результате происшествия пострадал работник склада. Мужчину госпитализировали, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести. По факту случившегося прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной и промышленной безопасности.

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