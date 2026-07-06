Спасатели КБР выдвинулись для эвакуации тела погибшего на Эльбрусе альпиниста

Группа из 12 спасателей выдвинулась к месту гибели альпиниста. Фото: МЧС по КБР.

К месту гибели альпиниста на Эльбрусе выдвинулась группа из 12 спасателей для эвакуации его тела. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в понедельник, 6 июля, на горе Эльбрус произошла трагедия – во время восхождения на высоте около 5500 метров над уровнем моря скончался альпинист.

По информации от очевидцев, мужчина находился в составе группы из десяти человек и почувствовал себя плохо непосредственно перед смертью. Личность погибшего пока не установлена, данных о регистрации группы также нет.

Для эвакуации тела к месту происшествия направлены двенадцать спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и Центра «Лидер» МЧС России. Эвакуация запланирована на вечернее время, однако пока затрудняется из-за погодных условий.

Следственным комитетом РФ по Кабардино-Балкарии организована проверка обстоятельств произошедшего. Будет проведено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины.

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