В Дагестане из-за угрозы затоплений эвакуируют жильцов нескольких частных домов

Спасатели проводят эвакуацию жителей сразу в четырех районах республики. Фото: соцсети.

Сильные ливни в Дагестане привели к резкому подъему уровня воды в нескольких реках, что создало угрозу подтопления более десятка частных домов. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, спасатели проводят эвакуацию жителей сразу в четырех районах республики.

Так, в Гумбетовском районе (село Чирката) река Андийское Койсу вышла из берегов, затопив два приусадебных участка. Эвакуировано четыре человека, включая двоих детей. Под угрозой находятся еще два дома. В Гергебильском районе (село Кикуни) река Каракойсу смыла футбольную площадку. Кроме того, водой затопило здание местной спортшколы. В этот момент там не было детей.

В Дагестане из-за ливней и селей осложнилась паводковая ситуация Видео: администрация Чародинского района

Существует угроза для пяти-шести частных домов. В Левашинском районе (село Ташкапур) разлив реки Казикумухское Койсу грозит подмывом фундаментов трех жилых домов. Проводится эвакуация жильцов. В Кайтагском районе (село Маджалис) подъем воды в реке Уллучай создал опасность для четырех домовладений на окраине села, откуда также эвакуируют людей.

По данным МЧС республики, для ликвидации последствий стихии и помощи населению задействовано почти 150 человек и 51 единица техники. Между тем, ранее сообщалось, что б более 50 населенных пунктов оказались отрезаны от мира: в нескольких районах Дагестана из-за ливней и селей осложнилась паводковая ситуация.

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