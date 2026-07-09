Чемпионат России по 3D-стрельбе из лука пройдёт в Ингушетии

Ожидается участие порядка 400 спортсменов со всей страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 20 июля в Ингушетии состоится чемпионат России по 3D-стрельбе из лука, который впервые принимает республика. Ожидается участие порядка 400 спортсменов со всей страны. Соревнования включены в Единый календарный план Минспорта России и пройдут на базе башенного комплекса Эгикал в Джейрахском районе и республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи».

По словам первого вице-премьера Ингушетии Магомеда Евлоева, проведение такого мероприятия станет важным шагом для развития спортивной инфраструктуры и событийного туризма региона. Он отметил значимость турнира как визитной карточки Ингушетии, способной продемонстрировать её культурный и природный потенциал, а также укрепить позиции стрелковых дисциплин. Организаторы обязались обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для всех участников и зрителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане строят Всероссийский круглогодичный футбольный центр. Здесь оборудуют шесть полноразмерных полей со всей необходимой инфраструктурой.

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