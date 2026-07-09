Основные тайные встречи радикалов проходили в соседней Карачаево-Черкесии, а руководили ими из-за рубежа. Фото: стоп-кадр видео НАК.

Масштабная спецоперация против крупного экстремистского подполья охватила семь регионов страны – от Ставрополья до Подмосковья. В ходе скоординированных действий МВД и ФСБ силовики посетили порядка 70 различных адресов.

В руки правоохранителей попали арсеналы оружия, пропагандистская литература и средства связи. Деятельность вели сторонники международной структуры, официально признанной в нашей стране террористической и запрещённой. Центром координации выступала Карачаево-Черкессия, само же руководство находилось за пределами России. Группировка планировала создать единый мировой халифат, но её деятельность была полностью заблокирована.

По итогам операции уголовное дело возбудили в отношении 66 человек: 65 уже находятся в следственном изоляторе, один – под домашним арестом. Работа по выявлению всех членов сети продолжается.

Обыски в домах лидеров крупного экстремистского подполья прошли на Ставрополье

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