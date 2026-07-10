В Гергебильском районе Дагестана 40 животных попали в ловушку из-за наводнения

40 голов крупного рогатого скота оказались заблокированы на островке. Фото: стоп-кадр видео МЧС Дагестана.

40 голов крупного рогатого скота оказались заблокированы на островке, в результате подтопления на ферме в селе Кикуни Гергебильского района. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации муниципалитета.

Руководством района совместно с руководством Гергебильской ГЭС было принято решение перекрыть шлюзы ГЭС для уменьшения уровня воды, для того чтобы начать спасательные работы.

«При участии работников ПЧ-34, сотрудников ГО И ЧС по Гергебильскому району, а также местных жителей удалось перенаправить скот по течению реки Кара Койсу на безопасный участок», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Унцукульском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за последствий непогоды. Причиной стали повреждение дорожного полотна длиной около 110 метров и нарушение водоснабжения в поселках.

40 голов крупного рогатого скота оказались заблокированы на островке в Дагестане

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