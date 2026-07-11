Ставропольские следователи проверяют факт неоказания помощи ребёнку-инвалиду

По факту была организована процессуальная проверка. Фото: СУ СКР по СК

В Светлограде следователи инициировали проверку по факту возможного нарушения прав ребёнка-инвалида при оказании ему медицинской помощи. По информации следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, прибывшего в медицинское учреждение несовершеннолетнего не приняли на стационарное лечение и не выполнили необходимые диагностические процедуры.

Как сообщили в Петровском межрайонном отделе СУ СКР, по факту была организована процессуальная проверка для выяснения всех деталей инцидента. Кроме того, установлено, что семья проживает в условиях, которые не соответствуют потребностям ребёнка с инвалидностью, однако за статусом нуждающихся в улучшении жилищных условий родители не обращались.

Напомним, ранее сообщалось, что В ГАИ Ставрополья рассказали водителям о правилах в очереди на заправках. Рекомендуется не занимать запрещённые разметкой или знаками места, а также не блокировать перекрёстки.

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