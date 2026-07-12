Ночной треск у АЗС в Ставрополе объяснили повреждением подземного кабеля

Экстренные городские службы оперативно прибыли на место Фото: Денис ДОРОФЕЕВ.

Минувшая ночь прошла тревожно для ставропольцев, проживающих в районе цирка и автозаправочной станции внизу города. Около полуночи люди услышали громкий треск, после чего произошло массовое отключение фонарей.

К пересечению улиц Дзержинского и Войтика вскоре прибыли полицейские, пожарные и медики.

В администрации краевой столицы объяснили, что ничего критического не произошло, ситуация находится под контролем:

«Внизу проспекта Карла Маркса произошло повреждение подземного электрического кабеля. Возгорание не последовало, никто не пострадал. Экстренные городские службы оперативно прибыли на место. Кому принадлежит кабель сейчас устанавливается».

Кстати, накануне в хуторе Вязники Шпаковского округа отменили режим ЧС. Он вводился из-за атаки БПЛА на промышленное предприятие.